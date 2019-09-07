2019/09/07 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، أن الحشد الشعبي له دور مهم في تأمين الزيارة المليونية التي ستشهدها محافظة كربلاء المقدسة بمناسبة عاشوراء الإمام الحسين (ع).وقال الشمري في مؤتمر صحافي حضره موفد إعلام الحشد الشعبي، إن “زيارتنا لكربلاء واللقاء بالقيادات الامنية هدفه الاطلاع المباشر على الخطط الامنية الخاصة بزيارة عاشوراء، وآلية التعاون والتنسيق بين ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع من كربلاء: الحشد الشعبي له دور مهم في تأمين زيارة عاشوراء) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع من كربلاء: الحشد الشعبي له دور مهم في تأمين زيارة عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).