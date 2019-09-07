البارزاني يؤكد التزام حكومته بالتوصل لاتفاق شامل مع بغداد

2019/09/07 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور البارزاني، السبت، التزام حكومة المنطقة وجديتها بالتوصل لاتفاق شامل مع بغداد بخصوص القضايا الاساسية....

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