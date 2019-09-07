اجتماع مشترك لقادة الكتل ورؤساء اللجان النيابية قبل الجلسة الاولى للبرلمان للفصل التشريعـي الجديد

2019/09/07 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم رئاسة مجلس النواب عقد اجتماع مشـترك لقادة الكتل السياسية ورؤساء اللجان النيابية الدائمة يسبـق الجلسة الاولى للفصل التشريعي الجديد المزمع ان يبدأ اعماله بعد عطلة العاشر من محرم الحرام ./انتهى

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