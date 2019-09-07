بيكيه: ليس لدي كرة بلورية لأعرف متى سيعود نيمار إلى برشلونة

2019/09/07 | 18:54

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بغداد اليوم- متابعة

طلب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، من المهاجم نيمار دا سيلفا، التركيز على مشواره مع باريس سان جيرمان بعد فشله في العودة إلى ملعب كامب نو هذا الصيف.

وضغط اللاعب البرازيلي بكل ما لديه من قوة من أجل العودة إلى نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن الفريق الكتلوني لم يتمكن من تلبية كل مطالب باريس سان جيرمان.

وسيضطر اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً للبقاء لمدة عام آخر في العاصمة الفرنسية باريس ، مع تقارير تؤكد بأن برشلونة سيعود من جديد للحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

واعترف بيكيه بأنه غير متأكد مما إذا كان سيلعب نيمار مع برشلونة للمرة الثانية، فيما سأل في مقابلة مع يوروسبورت عما إذا كان النجم البرازيلي نيمار سيعود إلى البرسا خلال المستقبل القريب، قائلا: "ليس لدي كرة بلورية لكي أعرف متى أو ما إذا كان سيعود إلى برشلونة، كل ما أعرفه أنه لاعب رائع وأن لدي علاقة كبيرة معه ، قلت له اسمع ، يجب أن تقضي عاماً رائعاً مع باريس".

وتابع بقوله: "عودة نيمار لم تحدث في نهاية المطاف ولكن لا نعرف ماذا سيحدث مستقبلاً ، لقد قضى وقتاً رائعاً في برشلونة وقد فزنا بكل شيء في عام 2015 ، ولهذا لا أحد يعلم أبداً ما يحمله المستقبل".

بغداد اليوم- متابعة

خسر الكرخ بكرة القدم بمعسكره في تركيا من فريق ديسنا ثاني الدوري الاوكراني والذي يعسكر هو الآخر في تركيا.

وقال عضو المكتب الاعلامي بنادي الكرخ عمار القيسي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" فريق الكرخ خسر لقاء ديسنا صفر- 2، و

بغداد اليوم- متابعة

على الرغم من أن كل الأنظار مركّزة على تعافي ليونيل ميسي من الإصابة ، إلا أن هناك لاعباً آخر يمكن أن يتواجد في مباراة برشلونة القادمة ضد فالنسيا في حال تلقى التصريح الطبي.

وذكرت صحيفة "آس" أن" المهاجم لويس سوار

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر من داخل بعثة منتخب العراق بكرة القدم المتواجدة حاليا في عمان للقاء المنتخب الاوزبكي بعد غد الاثنين، عن حقيقة ابعاد لاعب المنتخب العراقي المغترب في السويد احمد ياسين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد

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