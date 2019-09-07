2019/09/07 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، قطع طريق موصل شرقاط من قبل القوات الامريكية.وقال الناطق باسم العمليات العميد يحيى رسول في تصريح تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، إنه “لا وجود لقطع طريق موصل شرقاط من قبل القوات الامريكية”.واكد رسول على “عدم وجود اي قوة امريكية او تحالف دولي على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تنفي قطع طريق موصل شرقاط من قبل قوات امريكية وكالة خطوة برس.

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