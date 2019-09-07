بارزاني يدعو لعدم اليأس من الحل السلمي للقضية الكوردية في تركيا

2019/09/07 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، في منتجع صلاح الدين باربيل ، الرئيس المشترك لحزب ديمقراطية الشعوب (HDP) سزاي تمللي ونائب الرئيس المشترك وعدد من اعضاء الحزب في البرلمان التركي.

وجاء في بيان لموقع بارزاني ورد لشفق نيوز، ان الرئيس المشترك لحزب ديمقراطية الشعوب عبر عن تثمينه لدور بارزاني في المعادلات السياسية في الشرق الاوسط والنضال من اجل وتقدم القضية العادلة للشعب الكوردي، لافتا الى انه قدم ملخصا عن الاوضاع السياسية في تركيا وقضية الشعب الكوردي في ذلك البلد وسياسة ورؤى حزبه بشأن معالجة القضية الكوردية والوصول للسلام والهدوء بين شعوب المنطقة وشرح مسألة امكانية التوصل لوحدة الصف ووحدة الخطاب الكوردي لبارزاني.

واضاف البيان ان سزاي تمللي طالب بارزاني بما له من دور ومكانة في كوردستان والمنطقة، المساعدة في الوصول لحل سلمي وسياسي للقضية الكوردية.

واشار البيان الى ان بارزاني من جهته وصف زيارة وفد (HDP) لاقليم كوردستان بالمهمة وفضلا عن الاشارة الى ان اي جزء من كوردستان له خصوصيته، اعلن انه من اجل الابتعاد عن التعقيد يتوجب على الاطراف الكوردية اخذ تلك الخصوصية بعين الاعتبار في اي جزء من كوردستان، مؤكدا على ان اية مشكلة وبما فيها مشكلة الشعب الكوردي لا يمكن معالجتها بالعنف والحروب لانه في النهاية يتوجب ان ينتصر الحل السياسي والسلمي.

واضاف البيان ان بارزاني ابلغ الوفد الضيف انه لن يدخر جهدا من اجل المساعدة للوصول للحل السلمي للمشكلة الكوردية في تركيا والاجزاء الاخرى ويقدم ما يمكنه بهذا الصدد.

وطالب بارزاني الوفد الضيف بعدم اليأس من الحل السلمي على الرغم من التعقيدات ووجود المشكلات العميقة وعدم السماح ان يصبح وجود الخلافات السياسية خلافات قومية بين الكورد والترك.

وبشار الى ان الاجتماع جرى بحضور سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني وعضو المكتب السياسي هوشيار زيباري ومسؤول مكتب العلاقات الوطنية للحزب علي حسين ومسؤول دائرة العلاقات الخاجية في حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي.

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