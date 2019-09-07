قانون جرائم المعلوماتية تحت مجهر مجلس النواب مجددا

2019/09/07 | 18:56

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بغداد:سومر نيوز

يستعد مجلس النواب، لطرح مسودة جديدة من مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" المثير للجدل على الرغم من الاعتر...

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