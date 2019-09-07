العامري يستقبل وفداً من رابطة المهندسين

2019/09/07 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … استقبل الامين العام لمنظمة بدر ورئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري ، اليوم السبت، وفداً من رابطة المهندسين .واكد الحاج العامري خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بشريحة المهندسين سيما الشباب منهم وتقديم الدعم لهم من خلال توفير فرص العمل ووضع المهندسين الاكفاء في المواقع المناسبة لهم للنهوض بالواقع العمراني للبلاد […]

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