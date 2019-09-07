العراق جهز الأردن بـ113 صهريج من النفط خلال الساعات الماضية 

2019/09/07 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أفاد مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، السبت، بأن 113 شاحنة محملة بالمشتقات النفطية دخلت من الاردن الى العراق وبالعكس خلال الساعات الماضية.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “عملية تبادل دخول الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية بين العراق والاردن سجلت ارتفاعا كبيرا بلغ دخول نحو 113 شاحنة (صهريج) عبر منفذ طربيل الحدودي […]

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