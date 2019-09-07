كابيلو مقللاً من قيمة لوكاكو: ليس مهاجماً من الطراز العالمي

2019/09/07 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

إعتبر المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، المهاجم البلجيكي لنادي الإنتر روميلو لوكاكو ليس من الطراز العالمي.

وقال كابيلو في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا ان "لوكاكو لاعب جيد ويستطيع أن يقوم بتحركات جيّدة، لقد سجل هدفين في أول مباراتين بالدوري الإيطالي، الأول خطأ من الحارس والثاني عن طريق ركلة جزاء، إنه مفيد على أرض الملعب لكن لا أعتربه مهاجمًا من الطراز العالمي".

وكان الإنتر قد تعاقد مع لوكاكو خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية الماضية قادماً من مانشستر يونايتد، مقابل ما يقارب الـ80 مليون يورو.

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