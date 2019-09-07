عادل عبدالمهدي… رجل إستيعاب الأزمات المعقدة

2019/09/07 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من انضمام كل الكتل النيابية في الحكومة التي شكلها الدكتور عادل عبدالمهدي، إلا أن حكومته تتعرض إلى انتقادات من قبل

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