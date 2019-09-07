مدينة ألمانية تقدم مليون يورو لمن يثبت أنها غير موجودة!

2019/09/07 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

رصدت مدينة ألمانية يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة، مبلغا قدره مليون يورو لأي شخص يمكنه إثبات أنها غير موجودة.

وتأتي هذه الخطوة

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