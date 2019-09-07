2019/09/07 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت كتلة صادقون النيابية، الصمت الحكومي تجاه استهداف الحشد الشعبي، مبينة ان هناك من يخضع دائما للإرادات الخارجية.

وقال المتحدث باسم الكتلة، نعيم العبودي في تصريح، إن هناك أطرافا تتشفى بالضربات التي استهدفت الحشد الشعبي، وأخرى تسكت وتحرك بعض المياه الراكدة.

وأضاف ان هذا الموضوع غريب جدا، إذ من المفترض ان يتحد الجميع بهذا الشأن، لكونه اعتداء خارجيا على العراق، مشيرا الى ان هناك سياسيين وغير سياسيين وقفوا بوجه هذه التحديات الكبيرة، إلا ان هناك من يحاول ان يخضع دائما للإرادات الخارجية سواء الامريكية او الغربية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة صادقون النيابية تنتقد الصمت الحكومي تجاه استهداف الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة صادقون النيابية تنتقد الصمت الحكومي تجاه استهداف الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).