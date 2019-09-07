بعد ارتفاعها .. أمريكا تحاول خفض أسعار النفط إلى 50 دولار

2019/09/07 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين الخبير الاقتصادي لطيف العكيلي، السبت، أن زيادة الولايات المتحدة إنتاجها النفطي في الأسواق العمالية محاولة لخفض سعر النفط إلى 50 دولار والحفاظ على هذه المعدلات، فيما أوضح أن تلك الزيادة وقتية الهدف منها خفض سعر النفط.وقال العكيلي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “واشنطن أقدمت على زيادة إنتاجها النفطي بعد ارتفاع […]

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