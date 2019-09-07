الحشد الشعبي يعثر على طفل بمنزل قيادي في داعش

2019/09/07 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتمكنت قوة من الحشد الشعبي في نينوى، السبت، من العثور على طفل من ضحايا تنظيم داعش آبان سيطرتها على الموصل .

وذكر بيان لهيئة الشحد الشعبي تلقته “كلكامش برس”، أنه “بناءآ على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت استخبارات وحركات قيادة العمليات بالاشتراك مع قوة من قيادة العمليات من العثور على طفل من ضحايا العصابات الإجرامية من سكنة قضاء تلعفر غرب الموصل، حيث قام التنظيم بقتل أفراد عائلته آبان سيطرة التنظيم المجرم على نينوى”.

وأضاف البيان انه “تم العثور عليه في دار الداعي الارهابي ( حسين علي جلود ) وتم جلب الطفل وتسليمه الى ذويه سالما”، لافتًا إلى أن “الطفل يحمل هوية صادرة من تنظيم داعش الذي سيطر على مدينة الموصل لمدة 3 سنوات”.

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