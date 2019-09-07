2019/09/07 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vr5qeEEjubc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وردة شامية | وردة وشامية ترتكبان مجزرة جديدة) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وردة شامية | وردة وشامية ترتكبان مجزرة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).