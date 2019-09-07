مقتل مدني بهجوم مسلح شمال شرق ديالى

2019/09/07 | 19:57

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، باصابة سبعة أشخاص اثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة البلديات شرقي بغداد، أسفرت عن اصابة مدنيين اثني

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى احمد الربيعي، السبت، عن حصيلة "نزيف حوض الوقف" شمال شرق بعقوبة.

وقال الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الوضع الأمني في حوض الوقف (30كم شمال شرق بعقوبة) مثل حركة المد والجزر يهدأ فتر

بغداد اليوم- بغداد

باشرت قوات الحشد الشعبي، بالتنسيق مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، السبت، بتنفيذ الخطة الأمنية لزيارة العاشر من محرم في كربلاء، والتي تضمنت رفع حالة التأهب وبناء السواتر على الحدود مع محافظة الانبار.

وقال رئيس لجنة الحشد حامد ا

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