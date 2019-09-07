حمة الهمامي - البيان الانتخابي

2019/09/07 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمة_الهمامي أيّتها التونسيّات، أيّها التونسيّون،أتقدّم إليكم اليوم إلى الانتخابات الرئاسيّة لأعمل بينكم ومعكم باعتباركم أصحاب السّيادة والقرار ومصدر الشرعيّة وأصل السلطة الشّعبية ولأعمل مع مؤسّسات الدّولة بكفاءاتها نساء ورجالا وبالإستناد إلى دستور تونس المعمّد بدماء الشّهداء.أتقدم إليكم من أجل إنقاذ بلادنا من حالة الانهيار والضّرر البالغ الذي لحق غالبية الشّعب جرّاء سياسات منظومة الحكم الفاشلة......

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