2019/09/07 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس وصل وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم السبت، الى محافظة كربلاء المقدسة لمناقشة الخطة الامنية لزيارة عاشوراء.وذكر بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الشمري فور وصوله للمحافظة، عقد اجتماعا مع اللجنة الامنية وقائد عمليات الفرات الاوسط حول استعدادات القوات الامنية لمراسم الزيارة الخاصة باليوم العاشر من محرم الحرام” .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع يصل كربلاء للاطلاع على الخطة الامنية للزيارة وكالة خطوة برس.

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