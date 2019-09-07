وزير الدفاع يصل كربلاء ويعقد اجتماعا امنيا فيها

2019/09/07 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كربلاء المقدسة … وصل وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم السبت، الى محافظة كربلاء، فيما عقد اجتماعا امنيا فيها بشأن تأمين زيارة العاشر من شهر محرم.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقت،/ بدر نيوز/، نسخة منه، إن “وزير الدفاع نجاح الشمري، وصل اليوم الى محافظة كربلاء المقدسة، وعقد فور وصوله للمحافظة، اجتماعا مع اللجنة […]

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