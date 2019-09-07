الحشد الشعبي يحرر طفلاً مختطفاً في نينوى

2019/09/07 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عمليات نينوى للحشد الشعبي، السبت، عن تحرير طفل مختطف لدى الخلايا النائمة لعصابات داعش الارهابيك، فيما اكدت تسليمه بعد التأكد من هويته الى ذويه.

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