الصدر ينعى الاصلاح ويحتسب سفيره “شهيدا”.. بعد الوداع ياموطني .. هل يلوح الزعيم لفراق سياسي؟

2019/09/07 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق يحاول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر توجيه بوصلة الحكومة التائهة في دروب الصراعات والانصراف عن مسار الاصلاح ومحاربة الفساد لصالح الانشغال بمكاسب هذا الحزب اوذاك.سبع تغريدات نشرها الصدر على حسابه في تويتر منذ الاول من ايلول الحالي وحتى اليوم كلها تؤشر انصراف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن بنود البرنامج الحكومي […]

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