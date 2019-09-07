2019/09/07 | 20:08

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مجلس عزاء بدر العاشورائي في #بغداد ..



جانب من مراسم إحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين (ع)

العراقديانات

مجلس عزاء بدر العاشورائي في #بغداد ..



جانب من مراسم إحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين (ع)

السبت 7 سبتمبر 2019 - 19:58

مجلس عزاء بدر

مجلس عزاء بدر العاشورائي في #بغداد ..



جانب من مراسم إحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين (ع)

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