مجلس عزاء بدر العاشورائي في #بغداد ..
جانب من مراسم إحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين (ع)
العراقديانات
مجلس عزاء بدر العاشورائي في #بغداد ..
جانب من مراسم إحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين (ع)
السبت 7 سبتمبر 2019 - 19:58
مجلس عزاء بدر
مجلس عزاء بدر العاشورائي في #بغداد ..
جانب من مراسم إحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين (ع)
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