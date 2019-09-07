مصر .. الأمن المصري يعتقل 25 عنصراً من جماعة

2019/09/07 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوسائل، أن "أجهزة الأمن المصرية نفّذت حملة أمنية واسعة النطاق في محافظة الفيوم، أسفرت عن القبض على 25 عنصراً من جماعة الإخوان المسلمين".وأضافت أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط سلاح ناري وذخائر، وتسجيل 1773 مخالفة وجنحة مرورية".

انتهى.ص.هـ.ح.

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