2019/09/07 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصابة 8 اشخاص في انفجار باماكن متفرقة ببغداد

اخبار مباشرة

اصابة 8 اشخاص في انفجار باماكن متفرقة ببغداد

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 8 اشخاص في انفجار باماكن متفرقة ببغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة 8 اشخاص في انفجار باماكن متفرقة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).