2019/09/07 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر في الشرطة، اليوم السبت، بأن اربعة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث إن "عبوتين ناسفتين كانتا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجارعبوتين ناسفتين بالتعاقب شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجارعبوتين ناسفتين بالتعاقب شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).