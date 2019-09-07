بهجوم مسلح.. استشهاد شخص شمال شرقي ديالى

2019/09/07 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم السبت، باستشهاد مدني في هجوم مسلح شمال شرقي ديالى.

وذكر المصدر في حديث، إن"مدنيا استشهد بهجوم مسلح قرب منزله في

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