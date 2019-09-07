2019/09/07 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، السبت، بأن 113 شاحنة محملة بالمشتقات النفطية دخلت من الاردن الى العراق وبالعكس خلال الساعات الماضية.وقال المصدر، إن “عملية تبادل دخول الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية بين العراق والاردن سجلت ارتفاعا كبيرا بلغ دخول نحو 113 شاحنة (صهريج) عبر منفذ طربيل الحدودي غربي الانبار”.وأضاف، أن “ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق جهز الأردن ب113 صهريج من النفط خلال الساعات الماضية النعيم نيوز.

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