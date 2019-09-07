2019/09/07 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xzINeb2wkuQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شباب التغيير| المخدرات بين الرفض المجتمعي وسرعة الانتشار| الضيوف:رعد المشهداني-تهاني كريم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شباب التغيير| المخدرات بين الرفض المجتمعي وسرعة الانتشار| الضيوف:رعد المشهداني-تهاني كريم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).