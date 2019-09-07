نادٍ صربي: لاعبنا سيرحل لمانشستر سيتي

2019/09/07 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..قال تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، إن مانشستر سيتي أعد جيدًا لأولى صفقات الميركاتو الشتوي.فقد ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن السيتي توصل لاتفاق نهائي مع نادي تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي، لضم المهاجم سلوبودان تيديتش مقابل 2.7 مليون إسترليني.وأشارت الصحيفة إلى أن الصربي صاحب الـ19 عامًا، نجح في إحراز 4 أهداف خلال […]

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