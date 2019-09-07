2019/09/07 | 20:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر في الشرطة العراقية، السبت، بأن اربعة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب شرقي العاصمة بغداد....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 4 مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب شرقي بغداد
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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