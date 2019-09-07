إصابة 4 مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب شرقي بغداد

2019/09/07 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في الشرطة العراقية، السبت، بأن اربعة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب شرقي العاصمة بغداد....

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