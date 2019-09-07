2019/09/07 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، رفع 252 كتلة كونكريتية خلال الأسبوع الماضي.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “الجهد الهندسي في عمليات بغداد، يواصل برفع الكتل الكونكريتية وفتح الطرق المغلقة”.واضافت ، انه ” تم رفع {252} كتلة كونكريتية خلال الأسبوع الماضي في العاصمة بغداد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد:رفع 252 كتلة كونكريتية خلال الأسبوع الماضي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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