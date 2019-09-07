2019/09/07 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v3WrHYTXaHM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة | احياء ليالي عاشوراء في المحافظة .. ارث ودروس) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة | احياء ليالي عاشوراء في المحافظة .. ارث ودروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).