الجيش الليبي يحبط هجوما لميليشيات طرابلس بدعم تركي

2019/09/07 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، أنه تمكن من صد هجوم كبير لميليشيات طرابلس بدعم من طائرات تركية مسيرة على مواقع قواته على مشارف العاصمة، وكبدها خسائر فادحة.وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، إن الهجوم بدأ صباح السبت على كل محاور القتال، بدعم

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