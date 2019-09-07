الحشد ينشر قطعاته على مداخل ومخارج كربلاء لتأمين زيارة عاشوراء

2019/09/07 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارنشرت عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، اليوم السبت، قطعاتها في مداخل ومخارج مدينة كربلاء المقدسة لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام.

وقال سجاد الاسدي معاون قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي لشؤون العمليات، في بيان، انه "بمشاركة الألوية (11_6_15_7) وكتيبة المدفعية بالإضافة إلى الجهد الاستخباري للحشد والتنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية تم الانتشار على مداخل ومخارج كربلاء لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام"، مبينا ان "الحشد الشعبي قد اعد خطة أمنية وخدمية متكاملة من اجل سلامة زائري مدينة كربلاء المقدسة".

يذكر ان ملايين الزائرين يقصدون في العاشر من محرم الحرام مدينة كربلاء المقدسة لاحياء مراسيم يوم عاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع).



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