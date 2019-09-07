“هوندا” أزاحت الستار عن نسختها الكهربائية

2019/09/07 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..نشرت شركة “هوندا” اليابانية صورا فوتوغرافية أولى لنموذجها الكهربائي صغير الحجم ” e ” وهو أول نموذج كهربائي تنتجه الشركة على دفعات.ويتوقع أن ينطلق إنتاجها عام 2019.وتستهدف السيارة بالدرجة الأولى السوق الأوروبية.ويتم تزويد السيارة الجديدة بمحركين كهربائيين يولد أولهما قوة 136 حصانا وينتج ثانيهما قوة 154 حصانا.ويضمن المحرك الأخير […]

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