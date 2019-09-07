2019/09/07 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير النقل عبدالله لعيبي بتشكيل غرفة عمليات, السبت, لنقل زائرين العاشر من محرم الحرام بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين {عليه السلام}.وقال لعيبي في بيان تلقته َوكالة صدى ، ان “الوزارة وتشكيلاتها المعنية حشدت كافة امكانياتها من آليات وكوادر خدمة لزائري كربلاء المقدسة وتماشيا مع الجهد الحكومي لتقديم افضل الخدمات للزائرين الكرام”.وتابع الوزير ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تعلن تجهيزاتها لتفويج زائري العاشر من محرم الحرام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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