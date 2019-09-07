وفد من الحشد الشعبي يبحث مع إدارة الأنبار التعاون المشترك في المجالات المختلفة

2019/09/07 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ الانبار

بحث وفد من اللواء 26 بالحشد الشعبي، اليوم السبت، مع

نائب محافظ الانبار مصطفى احمد الجميلي التنسيق والتعاون المشترك في المجالات

المختلفة.

وذكر إعلام اللواء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن

“وفداً من اللواء 26 بالحشد الشعبي زار، نائب محافظ الانبار مصطفى احمد

الجميلي في مقر المحافظة”.

وأضاف البيان، أن “الغرض من زيارة الوفد هو التنسيق

والتعاون المشترك بشكل أكبر في مختلف المجالات بما يخدم البلد وشعبنا

الكريم”، مبينا أن “الوفد قدم شكره وتقديره لتعاون حكومة الانبار مع

قيادة اللواء وقواتها فيما يتعلق بتفويج الحجاج إلى الديار المقدسة وعودتهم من

طريق عرعر الحدودي”.

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