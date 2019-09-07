امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية عن سيطرة جنوب العاصمة

2019/09/07 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات

بغداد، اليوم السبت، عن رفع الكتل الكونكريتية جنوب العاصمة.

وقالت الامانية في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، إن “الجهد الالي والهندسي في امانة بغداد

وقيادة عمليات بغداد وبتنسيق مكتب امين بغداد قاموا بالمباشرة برفع الكتل

الكونكريتية عن سيطرة الشهيد رافت مدخل شارع 40 ضمن منطقة السيدية لتباشر بعدها

ملاكات بلدية الرشيد بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع”.



انتهى

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