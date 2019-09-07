وزير النقل: 10 قطارات و41 الف حافلة ومركبة لنقل الزائرين في العاشر من محرم الحرام

2019/09/07 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير النقل عبدالله لعيبي ،اليوم السبت، بتشكيل غرفة عمليات لنقل زائري العاشر من محرم الحرام بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) .

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