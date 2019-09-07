2019/09/07 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء جعفر صدام في مقر قيادة القوات، وحضرته الغدير، إن "هناك جدولة لعملية استلام الملف الأمني لقوات الشرطة الاتحادية دستوريا وقانونيا"، مؤكداً أن "بداية الشهر القادم ستستلم القوات مهام أربع محافظات".من جهته، أشار قائد الشرطة الاتحادية اللواء جعفر صدام الى أن "في القريب العاجل سيكون تواجد قوات الشرطة الاتحادية في جميع محافظات العراق، وسيكون الملف الامني خاص بها".وبشأن الخطط الامنية الخاصة بحماية الزائرين في شهر محرم، أكد معن، أن "هناك استعدادات كاملة لوزارة الداخلية بخصوص شهر محرم، وايضا هناك انتشار لوجستي وجهد استخباري بالتنسيق مع باقي القطعات العسكرية".وتابع، "تمت المباشرة بخطة شهر محرم، وتم التنسيق مع هيئة المواكب والدوائر الخدمية، ونطالب المواطنين بالإبلاغ عن اي حالة مشبوهة، كما تم التوجيه بعدم تواجد المنتسبين داخل مواكب العزاء"، لافتا الى أن "هناك مسح ميداني لمديرية مكافحة المتفجرات للطرق التي يسلكها الزائرين".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: الشرطة الاتحادية ستتسلم الملف الأمني في أربع محافظات الشهر المقبل ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: الشرطة الاتحادية ستتسلم الملف الأمني في أربع محافظات الشهر المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).