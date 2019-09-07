اللويزي لـ

2019/09/07 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، اليوم السبت، أن الامريكان يسعون لإرسال رسائل سياسية وميدانية لإثبات الوجود واستفزاز اطراف أخرى.

وقال

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