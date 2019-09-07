النقل توجه بتشكيل غرفة عمليات لنقل زائري عاشوراء

2019/09/07 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجه وزير النقل عبدالله لعيبي بتشكيل غرفة عمليات, اليوم السبت, لنقل زائرين العاشر من محرم الحرام بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين {عليه السلام}.

وقال

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