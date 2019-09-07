2019/09/07 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعربت النائب عن محافظة الديوانية هدى سجاد، السبت، عن رفضها لتدخلات الحكومة المحلية في عمل مديرية تربية المحافظة.

وقالت سجاد في بيان تلقته “كلكامش برس”، ان “العملية التربوية في الديوانية تشهد تراجع كبير وتردي واضح نتيجة للتدخل غير المبرر من قبل الحكومة المحلية ومجلس المحافظة بعمل مديرية التربية واعفاء واقالة وسحب يد مدير التربية لأكثر من مرة وبقرارات تغلب فيها الخلاف الشخصي والمصالح الشخصية على المصلحة التربوية”.

واضافت انه “في الوقت الذي نعبر فيه عن استيائنا من هذا الواقع والتدخلات فاننا نقف مع ما طرح بيان نقابة المعلمين فرع الديوانية الذي لخص ما يحصل بنقاط عديدة وأننا نتفق مع ما جاء في ذلك البيان وسنعمل على ايصالهُ الى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير التربية من خلال كتاب رسمي”.

ودعت النائب “الحكومة المحلية ومجلس محافظة الديوانية الى الالتفات الى الوضع التربوي وإبعاد الخلافات الشخصية والالتزام بالتعليمات والقوانين وقرارات وزارة التربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء فضلا عن الالتزام بقرارات القضاء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الديوانية ترفض تدخل الحكومة المحلية في عمل مديرية التربية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الديوانية ترفض تدخل الحكومة المحلية في عمل مديرية التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).