2019/09/07 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن “وزير الدفاع نجاح الشمري، وصل اليوم الى محافظة كربلاء المقدسة، وعقد فور وصوله للمحافظة، اجتماعا مع اللجنة الامنية وقائد عمليات الفرات الاوسط حول استعدادات القوات الامنية لمراسم الزيارة الخاصة باليوم العاشر من محرم الحرام”.

واضافت الوزارة، أن “الوزير استمع لشرح مفصل من محافظ كربلاء وقائد عمليات الفرات الاوسط بشأن الاستعدادات للزيارة الاربيعينة التي متوقع عدد زوارها لهذا العام اكثر من 17 مليون زائر”.ونقلت الوزارة تأكيد وزيرها الشمري على “ضرورة تكاتف الجهات الامنية والادارية والخدمية لتحقيق الامن وخدمة الزوار الكرام”.وتابعت الوزارة، “بعدها توجه الوزير الى مرقد الامامين لزيارة الامام الحسين واخيه العباس (عليهما السلام)، ثم التقى بممثل المرجعية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، حيث تم مناقشة استعدادات القوات الامنية للزيارتين ومناقشة بعض الامور الاخرى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل العاشر من محرم وزير الدفاع يصل كربلاء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل العاشر من محرم وزير الدفاع يصل كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).