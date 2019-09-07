عبد المهدي يبحث مع سفراء فرنسا وبريطانيا والمانيا الملف النووي الايراني

2019/09/07 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت، مع سفراء دول بريطانيا وفرنسا والمانيا جملة ملفات اقتصادية وسياسية اضافة الى الملف النووي الايراني واوضاع المنطقة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته /المعلومة/، ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بحث مع سفراء دول بريطانيا وفرنسا والمانيا المعتمدين في بغداد تعزيز العلاقات بين العراق […]

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