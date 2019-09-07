2019/09/07 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبدالمهدي يبحث مع سفراء 3 دول اوروبية لدعم العراق عسكرياً والتعاون ضد الارهاب

استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي ،السبت، سفراء دول

بريطانيا وفرنسا والمانيا المعتمدين في بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، انه "جرى بحث تعزيز

العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الاوروبي في المجالات الاقتصادية

وتوسيع الاستثمارات، وزيادة مساهمة الشركات الاوربية في مجالات

الاستثمار والإعمار وتوفير فرص العمل، الى جانب استمرار دعم قدرات

القوات العراقية والتعاون ضد الارهاب".واشار الى "التشاور في

مستجدات الأوضاع بالمنطقة، وبحث التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا

ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أزمة الملف النووي والموقف

المتطابق بين الجانبين بإتجاه تخفيض التصعيد والتوصل لحلول سلمية

تجنب المنطقة والعالم المزيد من المخاطر".

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