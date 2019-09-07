2019/09/07 | 20:50

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تحالف العدوان يحتجز (ناقلة وقود) كهرباء الحديدة ومصنع إسمنت عمران

احتجزت قوة من تحالف العدوان ناقلة تحمل كمية من المازوت والديزل

مخصصة لكهرباء الحديدة ومصنع أسمنت عمران .وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تحالف العدوان تحتجز السفينة

MAIRA في منطقة الإنتظار ولم يسمح لها بالدخول الى الغاطس منذ وصولها

المنطقة فجر الثلاثاء الماضي.وأشارت الوكالة الى أن الناقلة تحمل على متنها 12 ألف و500 طنا من

مازوت وألفين و500 طنا ديزل لكهرباء الحديدة ومصنع عمران .وأكدت، أن إحتجاز قوى العدوان لناقلة المازوت والديزل, سيفاقم من

معاناة المواطنين في الحديدة نتيجة إنقطاع الكهرباء بفعل إنعدام

المازوت والديزل.

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