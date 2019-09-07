فتوى مصرية حول “التمسح” بمقامات الأولياء من أهل البيت

2019/09/07 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن “التمسح بمقامات الصالحين والأولياء من أهل البيت” ليس بدعة أو شرك وأنه أمر جائز.جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بفيسبوك، حيث رد وسام على سؤال إن كان التمسح بمقامات الصالحين بدعة أم جائز؟ قائلا: “هذا جائز ما فيش مانع، التمسح …

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