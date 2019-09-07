شرطة بابل تعلن القبض على متهم بالإرهاب

2019/09/07 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل

اعلن المتحدث الرسمي لقيادة شرطة بابل العميد الحقوقي

عادل العناوي الحسيني، اليوم السبت، القاء القبض على متهم بالارهاب في المحافظة.

وقال الحسيني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان “سيطرة 77 ، التابعة الى فوج طوارئ بابل الرابع ، تمكنت بالتعاون مع

مفارز مشتركة من الاستخبارات وجهاز الامن الوطني ، وبكمين امني من اعتقال متهم

مطلوب وفق المادة ( 4 ) من قانون مكافحة الإرهاب، حاول التسلل الى المحافظة، من

الجهة الشمالية”.

واضاف ان “بعد تدقيق ومقاطعة معلومات مستمسكاته

الثبوتية، مع قاعدة البيانات الموجودة في السيطرة، تبين ان المتهم مطلوب الى قيادة

شرطة ديالى، تم تسليمه الى الجهات ذات العلاقة، لاكمال الاجراءات القانونية بحقة

واحالته للقضاء”.

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